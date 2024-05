Representantes políticos do PS e do PSD cruzaram-se, há momentos, nas imediações do Palácio de São Lourenço.

Um encontro inusitado com cumprimentos cordiais que não passou despercebido à comunicação social, ocorrido logo após a audição do PS junto do representante da República, Ireneu Barreto.

Na altura, o PSD encaminhava-se para o Palácio de São Lourenço, sendo o último partido recebido hoje por Ireneu Barreto.