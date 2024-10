O plenário madeirense prosseguiu na manhã de hoje a apreciação conjunta na generalidade do projeto de resolução, da autoria do JPP, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional a implementação do projeto Museu da Música da Madeira’, e do projeto de resolução, da autoria da IL, intitulado ‘Recomenda a cedência de espaço na Fortaleza de São João Baptista do Pico à Associação Musical e Cultural Xarabanda para instalação do Museu da Música Tradicional da Madeira’.

Olga Fernandes deu o aval do PS, referindo que “os dois projetos fazem todo o sentido”. A deputada socialista relevou que “do conteúdo dos diplomas o que se salienta é a importância da Região em ter o quanto antes um Museu da Música, pois está em causa um valioso espólio que que se impõe preservar em lugar condigno”.

Ademais, o grupo Xarabanda é “detentor de um vasto património material de valor incalculável e efetivamente necessita de um espaço para conservação dos artefactos”, registou Olga Fernandes, exaltando que, efetivamente, “a Fortaleza do Pico poderia servir esse propósito”.

“O Governo da República não pode continuar a desperdiçar tudo aquilo que serve para falar da Madeira e o setor da música é um grande cartaz”, alertou a deputada do PS.

Já Monica Freitas (PAN) expressou lhe merecer muitas reservas que o espaço em causa, de grande interesse cultural, possa ser o sítio certo para o Museu da Música, embora reconheça a importância deste, mas crendo que poderá ser alocado a um outro espaço. E quer saber mais desse eventual protocolo. Ou seja, o imediato, acompanha a proposta do JPP, mas opta por se abster da respetiva localização, sem estar na posse de mais dados.