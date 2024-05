O PS-Madeira considera primordial garantir a melhoria das condições de vida da população idosa, “grande parte dela a auferir atualmente de pensões muito baixas, com valores manifestamente insuficientes para fazer face às necessidades do dia a dia”.

Os socialistas asseguram que, se o Partido for Governo na Região, irá aumentar o Complemento Regional para Idosos para 150 euros mensais, precisamente para ajudar aqueles que recebem reformas mais baixas.

Atualmente, o complemento situa-se nos 80 euros mensais, mas, como considerou a candidata Olga Fernandes, numa ação de pré-campanha promovida esta manhã no Campanário, este montante não chega para cobrir as despesas que as pessoas nestas faixas etárias têm, por exemplo, com medicação.

“O custo de vida está a subir a cada dia que passa e, se as pessoas que trabalham e recebem os seus salários já têm dificuldades em fazer face às despesas, os idosos que auferem de pensões mais baixas ainda têm de lidar com esse problema de uma forma mais acentuada”, constatou a deputada, alertando que há muitas pessoas que têm de optar entre adquirir os medicamentos que necessitam ou as compras do mês.

“Esta é uma situação que não pode continuar a verificar-se”, afirmou Olga Fernandes, frisando que é fundamental olhar para estes cidadãos que “trabalharam toda uma vida e que, agora, nesta fase, merecem viver com toda a dignidade”.

A candidata sustentou que os recursos financeiros da Região devem ser empregues onde são, de facto, necessários e úteis, vincando que o aumento do Complemento Regional para Idosos para os 150 euros, preconizado pelo partido socialista “será um contributo importante para melhorar a vida desta faixa populacional”.