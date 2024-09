Os vogais do Partido Socialista na Assembleia de freguesia de Machico propuseram, esta tarde, um voto de protesto “pelo mau serviço” prestado pela empresa pública ARM – Águas e Resíduos da Madeira, nas diversas áreas da sua intervenção.

Num comunicado enviado ao JM, o PS de Machico aponta o facto de a Freguesia de Machico, a exemplo das restantes freguesias do concelho, enfrentar atualmente “sérios problemas de salubridade devido ao mau serviço prestado pela empresa pública ARM – Águas e Resíduos da Madeira”, no que diz respeito à recolha de RSU’s – Resíduos Sólidos Urbanos.

Na mesma nota afirma que a empresa concecionária deste setor, não está a prestar o serviço de qualidade a que se propôs aquando da passagem deste serviço do Município para a empresa.

“Verifica-se a existência de autênticos comboios de contentores, sem capacidade para o acondicionamento dos resíduos produzidos pelos moradores e estabelecimentos comerciais, como acontece na Rua da Amargura, Conselheiro Ribeiro da Cunha e Caminho do Cemitério”, aponta, acrescentando que, além destas situações, é possível ainda encontrar “monos, monstros, colchões e lixo fora de formato em quase todos os pontos de recolha, sem que haja qualquer recolha rápida”. O PS entende que tudo isto confere “uma imagem muito feia da nossa cidade e da nossa freguesia, situação impensável em pleno século XXI, numa terra que é visitada por turistas e locais, tornando-se um foco de ratos”.

Por outro lado, dizem os vogais, a população queixa-se do mau cheiro que estes contentores apresentam principalmente no período de verão, “verificando-se a inexistência de lavagem de contentores com a periodicidade devida”.“Além do serviço de recolha de resíduos ser deficitário, verifica-se que a ARM faz intervenções nas estradas Municipais, no que diz respeito a intervenções pontuais nas redes de águas em baixa, sem que haja o devido cuidado em repor no menor espaço de tempo possível, o pavimento desses mesmos arruamentos, relembramos que grande parte destas intervenções, dizem respeito a serviços pagos a preço de ouro, pelos munícipes clientes da empresa”, reforça.

“Para concluir o nosso protesto, a nossa bancada protesta da mesma forma a não conclusão da Estação Elevatória de Saneamento Básico, que está a ser construída na promenade de Machico, mais precisamente na Rua Cardeal Dom Tolentino Mendonça”. A previsão da realização da obra inicialmente, era de um ano, sendo que a mesma teve início em novembro de 2021. A licença foi prorrogada até janeiro de 2024, a pedido do promotor, sendo que já estamos no final de setembro e a obra além de não ter sido concluída, encontra-se parada, indica a mesma nota.

“Esta obra tem sido um transtorno para residentes e visitantes, principalmente na época balnear, visto que se situa junto à praia da Banda d’Além, uma praia muito frequentada por residentes e forasteiros que nos visitam, assim como é um transtorno também para as pessoas que todos os dias fazem as suas caminhadas na promenade de Machico, devido ao estrangulamento da mesma”, aponta.