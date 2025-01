O PS-Madeira critica duramente a gestão do sector da Saúde pelo Governo Regional, apontando uma série de falhas e atrasos que afetam, no entender do partido, a qualidade dos cuidados prestados aos utentes.

O problema mais recente identificado são os atrasos nas análises clínicas no serviço público de saúde, causados pela falta de reagentes e avarias em equipamentos do laboratório do SESARAM.

“Não há uma só semana em que não sejam tornados públicos novos constrangimentos na área da saúde, com graves consequências para os utentes”, afirma o líder regional dos socialistas.

Paulo Cafôfo denuncia que a situação de crise na saúde tem vindo a piorar, com a escassez de medicamentos nos hospitais, dívidas não pagas, e problemas nas urgências e casas de saúde mental.

Cafôfo também critica a gestão financeira do Governo, referindo-se ao desvio de recursos para despesas irrelevantes, como a compra de canecas personalizadas, enquanto a população enfrenta dificuldades no acesso aos cuidados de saúde.

Além disso, aponta a viagem do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, aos EUA e a falta de explicação sobre um ataque informático ao Serviço Regional de Saúde.

“Quem sabe até se não foi com o recurso a esses dados que Pedro Ramos aproveitou para fazer telefonemas aos militantes do PSD, pedindo o voto em Miguel Albuquerque a troco de uma cunha para o acesso aos serviços de saúde?”, questiona a mesma voz.

O líder socialista acusa o Governo do PSD de negligenciar a saúde dos madeirenses e de priorizar interesses partidários, afirmando que o executivo já não tem solução, estando “sem cura”.