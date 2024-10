O PS-Madeira considera que o anúncio feito ontem pelo primeiro-ministro de que os madeirenses vão passar a pagar menos 10% nas viagens entre a Região e o território continental mais não é do que uma tentativa de abafar a promessa não cumprida do PSD de que os residentes iriam apenas pagar à cabeça o valor da viagem, sem terem de adiantar a totalidade do valor do bilhete”.

Fazendo as contas às declarações de Luís Montenegro, os madeirenses passarão a pagar 77 euros e os estudantes 58,5 euros, mantendo-se o teto máximo de 400 euros.

Mas, no entender do presidente do PS-M, !não é o facto de os madeirenses virem a pagar menos nove euros que irá resolver o problema!. Como refere, !com este ‘bombom’, o Governo da República apenas quer fazer esquecer a garantia dada pelo PSD-M de que os madeirenses apenas iriam passar a pagar à cabeça os 86 euros atualmente em vigor, sem terem de adiantar a totalidade do valor do bilhete, que por vezes chega até a ultrapassar o teto máximo de 400 euro definido!. “Este é um bombom para calar os madeirenses e esconder a falta de palavra do PSD-M”, reforça.

O líder dos socialistas madeirenses salienta que “o atual modelo de subsídio de mobilidade foi criado pelos governos de Passos Coelho e de Miguel Albuquerque e recorda que, durante os executivos socialistas – e inclusive durante a última campanha para as eleições legislativas nacionais – o PSD sempre assegurou que quando governasse iria fazer com que os madeirenses apenas tivessem de pagar o valor da viagem, sem terem de depois ir levantar o reembolso”.

Ora, como observa Paulo Cafôfo, nada disso se verificou. “Aquilo que vimos foi o Governo a anunciar a criação de uma plataforma online para proceder ao pagamento do subsídio de mobilidade, medida que, para os cidadãos com menor habilidade em lidar com as novas tecnologias, não representa qualquer vantagem”, para além de que “também não evita que as pessoas tenham de pagar a totalidade do valor do bilhete no ato da compra”, afirma o presidente do PS-M

Paulo Cafôfo adianta, por fim, que “o Governo vem agora, com estas migalhas, tentar fazer com que as promessas não cumpridas passem despercebidas aos olhos dos madeirenses”. “Como é seu apanágio, o PSD apenas promete, mas não cumpre”, reforça.