O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC) recomendou ontem à população um conjunto de precauções a adotar face às previsões meteorológicas adversas previstas para a região a partir da madrugada de domingo.

Em comunicado, a Proteção Civil refere que estão previstos, a partir da madruga de domingo, associados à aproximação e passagem de uma superfície frontal, “períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser temporariamente mais intensos na costa sul e nas regiões montanhosas”, sobretudo entre as 06:00 e as 12:00, altura em que estas zonas estarão sob aviso laranja.

O SRPC acrescenta que neste período “o vento, de sudoeste, poderá ser moderado a forte com rajadas na ordem de 70 km/h”.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda, assim, que sejam evitadas viagens para as zonas mais afetadas “por este tipo de situação meteorológica”.

Adotar uma condução defensiva, não circular por zonas com risco de derrocadas e garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais são outras das recomendações da autoridade regional.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul da Madeira e as regiões montanhosas sob aviso laranja, entre as 06:00 e as 12:00 de domingo, devido à previsão de “precipitação, por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada”.

Já a costa norte da Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo, no mesmo período, devido à previsão de chuva.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A capitania do Porto do Funchal também emitiu avisos de vento forte e de mau tempo para a orla marítima a Madeira, alertando a comunidade marítima e a população em geral para as precauções a adotar.