Amandla Stenberg, protagonista da série ‘A Acólita’ da Star Wars, mostrou-se completamente rendida à Madeira, que surge como pano de fundo de mais uma aventura deste universo místico.

Conforme revelou a atriz, numa conferência de imprensa virtual, que reuniu jornalistas de todo o mundo, os cenários naturais da Região deixaram-na “absolutamente espantada”

“Estivemos lá durante duas semanas e acho que é capaz de ser o sítio mais bonito que já visitei. Já tinha estado na floresta do Nepal, que talvez esteja no topo, mas fiquei absolutamente espantada com a Madeira. Senti-me tão sortuda por poder estar neste local tão bonito e olhar para montanhas e falésias arrebatadoras”, afirmou a artista, citada pela Time Out.

Stenberg, que nesta série interpreta duas personagem, mais concretamente as irmãs gémeas Mae e Osha, mais elogiou as formações rochosas “únicas, moldadas pela água e pelo vento durante milénios”.

É já esta quarta-feira que se estreia em Portugal os dois primeiros episódios de ‘A Acólita’.