O grupo parlamentar do Chega Madeira, liderado por Miguel Castro, informa que as duas propostas apresentadas pelo partido na Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças foram hoje apreciadas e estão agora a caminho do plenário para discussão.

As propostas em questão, o Projeto de Resolução que “Recomenda ao Governo Regional da Madeira a realização de uma auditoria externa independente às contas da Região desde 2015” e o Projeto de Resolução que “Recomenda ao Governo Regional da Madeira a criação de mecanismos de transparência e combate à corrupção», integram já o programa de governo e visam reforçar a integridade e transparência financeiras e administrativas da Região.

Miguel Castro, líder parlamentar do Chega Madeira, afirmou que estas propostas são cruciais para garantir uma maior transparência nas contas públicas e no funcionamento das instituições regionais. “É essencial que o Governo Regional seja sujeito a uma auditoria independente que permita uma análise detalhada das contas da Região desde 2015. Isso trará as conclusões necessárias sobre a real situação financeira e permitirá corrigir eventuais desvios”, sublinhou Miguel Castro.

Além disso, a criação de mecanismos para combater a corrupção é uma prioridade do Chega Madeira. “A Madeira precisa de um sistema que promova a transparência e combata qualquer tentativa de corrupção. Não há espaço para complacência neste domínio e estas medidas serão fundamentais para assegurar que os interesses dos madeirenses sejam sempre protegidos”, reforçou Miguel Castro.

As propostas do Chega Madeira subirão a plenário, onde serão discutidos os trâmites de funcionamento e composição das mesmas, com o objetivo de estabelecer um maior rigor nas contas e um combate efetivo à corrupção na Região Autónoma da Madeira.