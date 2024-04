Proibições que a Revolução dos Cravos deitou abaixo

Recordar o 25 de abril é também assinalar as conquistas que, com ele, foram possíveis. Neste caso, por via da ‘abolição’ das proibições que durante a ditadura estavam em vigor.

A lista de interdições é vasta e traduz a austeridade do Estado Novo na base dos seus princípios católicos.

Estas são algumas das proibições que existiam antes do 25 de abril e que, hoje, aos olhos de todos nós, seriam inconcebíveis caso existissem.

Proibido votar: O voto, hoje acessível a todos os maiores de 18 anos, era proibido. Durante o Estado Novo, era apenas um direito de quem sabia ler e escrever.