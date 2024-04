O programa “Nós, a Europa” celebra amanhã a emissão do seu 300º programa.

Para assinalar o marco, a gravação deste programa foi realizada em Câmara de Lobos, segundo é informado em nota às redações.

“Com transmissão na Antena 1 Madeira às sexta-feiras, logo após o noticiário das 15h00, este programa de rádio encontra-se em emissão contínua desde Maio de 2015, dando destaque aos acontecimentos mais marcantes que ocorrem na União Europeia, possibilitando aos ouvintes conhecer um pouco mais sobre a Europa onde vivem, bem como, dos benefícios da cidadania europeia. Para celebrar esta efeméride, o programa desta semana foi gravado fora dos estúdios da RTP Madeira, mais precisamente em Câmara de Lobos, na sede da entidade de acolhimento do Europe Direct Madeira, a Associação Insular de Geografia. A emissão reuniu os dois intervenientes habituais, o coordenador do Europe Direct Madeira, Marco Teles e a formadora do Centro de Informação Jacques Delors, Ana Rita Barros, sob a direção de Marta Cília, a que se juntou uma plateia de convidados, os alunos do Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas e a respetiva docente coordenadora”, indica o mesmo documento.

Em retrospetiva destes nove anos de programa, Marta Cília considera ser “uma meta a celebrar porque não é usual manter um programa sobre uma temática tão particular durante tantos anos e semanalmente”.