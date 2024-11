Uma professora da EB1/PE/C do Lombo do Guiné participou de 13 a 15 de novembro numa Atividade de Cooperação Transnacional (TCA) intitulada ‘Inclusion tool for better inclusion and diversity approach’.

O evento reuniu profissionais ligados à educação de diversos países europeus, para trocar experiências e desenvolver estratégias que promovam a inclusão em escolas e comunidades.

Durante a atividade esta docente compartilhou iniciativas locais e participou em workshops focados em práticas inclusivas, fortalecendo o diálogo entre culturas e consolidando parcerias para futuros projetos educacionais.

A participação nesta atividade está inserida no âmbito do projeto Erasmus+ e faz parte de um esforço global por uma educação mais equitativa e acessível, reforçando o compromisso da EB1/PE/C do Lombo do Guiné com a inclusão.