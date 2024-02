Produtores de vários pontos do país destacam “enorme potencial” do mercado regional (com fotos)

Decorre, neste momento, um evento que reúne profissionais da área da restauração e hotelaria, produtores de vários pontos do país e uma carta diversificada de vinhos.

É no Nini Design Center que as atenções estão centradas neste momento, através da segunda edição do ‘Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos’ na Região, promovida pela ‘Páginas & Quadrículas’, em parceria com o JM.

Raul Silva, da Manzwine, que traz vinhos de três regiões distintas, sublinhou o produto quase em extinção, denominado Jampal, que chegou a ser, inclusive, destacado na revista ‘Forbes’. Em relação à sua presença na Região, o produtor destacou as inúmeras qualidades do mercado madeirense.

“É um mercado com um potencial enorme, tanto pela quantidade de restaurantes que possui, como do ponto de vista turístico”, reconheceu, dando conta do seu portfólio diversificado.

À semelhança deste produtor, Nuno Gomes, com vinhos da Beira Interior, trouxe ao evento algumas raridades e anunciou que irá haver algumas novidades em breve. Veio à Região por considerar este “um mercado onde toda a gente gosta de estar”.

Ao todo, cerca de duas dezenas de produtores, associados à empresa madeirense Páginas e Quadrículas, aproveitam esta ocasião para divulgar os produtos na ambição de conseguir fixá-los em território regional, um mercado que consideram bastante atrativo.

Consigo, trazem uma grande variedade de bebidas que se distribuem entre espumantes, vinhos, bebidas espirituosas, entre outros. A oferta supera mesmo as duas centenas de possibilidades a serem degustadas.

Durante esta manhã a iniciativa é especialmente direcionada para os profissionais de restauração e hotelaria que, atentamente, vão escutando as indicações dos especialistas que procuram descomplicar esta arte e tornar os ouvintes especialistas em cada copo.

As próximas garrafas serão abertas entre as 15 e as 20 horas, desta vez para o público em geral, com bilhetes ainda disponíveis.

Ao JM, Tiago Jardim, responsável pela organização através das Páginas e Quadrículas, admite que as expectativas são altas.