Bom dia!

- Entre as 9h00 e as 17h00, visite, na Praça do Povo, Funchal, a exposição no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil.

- Tem início às 10h00 o encerramento da X Semana da Economia e Gestão, na sala de sessões da Escola Francisco Franco, com testemunhos de casos de sucesso. A saber, Martim Pereira, analista de investimento no Citibank, de Londres; João Diogo Freitas, da Business Development Director Asia - Pacific, na Avolta, e Miguel Caires, CEO do Grupo Alberto Oculista.

- O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro apresenta às 11h00 a campanha ‘Março azul’ e o lançamento do livro ‘Book ABC do Cancro Colorretal’, na sua sede, Funchal.

- Às 14h30, no Madeira Tecnopolo, a cerimónia de abertura da Ação Científico-Pedagógica: Desafios da Escola e da Educação Física -Tradição e Inovação, no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade da Madeira e enquadrada na formação contínua de educadores e de professores.

- Começa às 17h00 a abertura da exposição ‘Cartas do Funchal’, mostra evocativa da obra de Alice Sousa, no núcleo museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão.

- A 50.ª edição da Feira do livro do Funchal abre portas às 17h30, e prolonga-se até dia 10 de março, na Placa Central da Avenida Arriaga. Esta edição conta com 27 stans e um vasto programa cultural e artístico.

- A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) reúnem às 17h30 com o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos. Uma hora depois, apresentam em conferência de imprensa as conclusões das reuniões tidas na Região, no Hotel Baía Azul.

- O Fórum Machico é o cenário, a partir das 18h00, para a exposição itinerante ‘A Madeira e os Ventos da Emigração’.

- Pelas 18h00, na Sala Dragoeiro da Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo, é inaugurada a exposição de fotografia ‘Por deTrás do Rosto’, de Flávio Martins com a curadoria de Raquel Gonçalves.

- A Casa do Povo de São Roque do Faial promove pelas 18h30 a Prova das Sidras.

- O salão paroquial de Santa Cruz recebe, a partir das 19h30, o XII Encontro Regional de Teatro, organizado pela Casa do Povo de Santa Cruz, com a participação do Grupo de Teatro da Casa do Povo do Campanário e com o JP Ramos.

- Às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto pela Orquestra de Bandolins da Madeira.

- O Coro da Associação de Solidariedade Social dos Professores de São João da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira protagonizam, às 21h00, um Encontro Musical de Afetos, através da música de Amália Rodrigues, Max e outros artistas. O concerto tem lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Rua do Matadouro nº 4.

- As inscrições para o 25.º Concurso ‘Funchal – Cidade Florida 2024’, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, arrancam hoje e prolongam-se até 31 de março