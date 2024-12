Previsão de chuva fraca na Madeira a 23 e 24 de dezembro

Victor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA, deu conta à rádio 88.8 JMFM que está prevista alguma chuva, em “geral fraca” durante todo o dia 23 de janeiro, devendo se prolongar até a manhã da véspera de Natal.

Já na tarde de dia 24 e durante o Dia de Natal “não se prevê nada de excecional em termos de chuva”.

Os aguaceiros serão provocados por uma depressão que se deverá forma a sul da ilha da Madeira.

Em relação à concentração de poeiras em suspensão que tem assolado a ilha, Victor Prior explica que a partir de domingo já não se verificará a situação.