Nuno Batista foi chamado ao Tribunal da ilha dourada e saiu como arguido. Em causa, está a denúncia do vereador Luís Bettencourt num convívio de caçadores realizado em fevereiro, num local sem licença de serviço de restauração. Autarca diz ao JM que não cometeu nenhum crime. E faz manchete na edição deste sábado.

Lembra-se das rezas que faziam milagres?

Eram consultórios improvisados no quintal. Uma mulher proferia frases decoradas enquanto cheirava tabaco e usava alecrim, azeite e um terço como adereços. As curas serviam para tudo: bucho virado, mau olhado, má sorte e dores. E aplicavam-se a humanos e animais. Dê um ‘salto? a passado e recorde as curas daqueles tempos nas páginas 8 e 9.

A uma coluna, o JM deste sábado, traz-lhe várias informações. Na habitação, saiba que 1.250 famílias beneficiam de apoio às rendas.

O salário mínimo, de 915 euros, passou à tangente.

No Turismo, revelamos aquele que foi cruzeiro que mostrou as belezas do Atlântico. O JM esteve a bordo de um cruzeiro pelas ilhas Canárias, com saída e chegada ao porto do Funchal.

Nas ocorrências, damos conta de que uma professora foi acusada de agredir um aluno no Porto Moniz, que dispararam os resgates de animais nos últimos meses e que a Polícia deteve 20 com álcool numa semana.