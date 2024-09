O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira congratula Valentina Pestana pela obtenção da medalha de Bronze no Campeonato da Europa de Jovens de Padel.

A atleta madeirense, que fez dupla com Francisca Santos, conquistou, em Budapeste, um terceiro lugar que muito honra a Madeira e Portugal, que muito bem representou nesta competição.

“Com o resultado alcançado no Euro Juniors 2024, Valentina Pestana é uma fonte de motivação para os jovens atletas madeirenses que aspiram atingir os mais altos patamares das diferentes competições desportivas, em particular do Padel”, aponta José Manuel Rodrigues.

À atleta Valentina Pestana, o presidente do Parlamento madeirense deseja as maiores felicidades desportivas e pessoais.