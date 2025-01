O arquipélago da Madeira está hoje sob o efeito da depressão Garoe, com aviso laranja para a costa Sul e regiões montanhosas, para chuva forte, e amarelo para agitação marítima nas duas ilhas.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresentar-se-á muito nublado, com boas abertas a partir do meio da tarde. Períodos de chuva persistente, e por vezes forte entre o início da manhã e o meio tarde, passando a regime de aguaceiros do partir do meio da tarde.

O vento será moderado a forte (30 a 50 km/h) de sul/sudoeste, com rajadas até 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo e até 95 km/h nas terras altas.

Para o Funchal também há previsão de chuva forte e persistente e possibilidade de trovoada. Vento moderado a forte, com rajadas que poderão ir aos 70 km/h.

A temperatura máxima na Madeira será de 20ºC e mínima 18ºC. No Porto Santo, máxima de 20ºC e mínima de 17ºC..

O arquipélago está também com aviso amarelo para agitação marítima. Na costa Norte, estão previstas ondas de noroeste com 2,5 a 3 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros a partir do final da tarde, e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 2,5 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros. Temperatura da água do mar: 19/20ºC.