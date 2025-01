O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, tem o prazer de anunciar a 4.ª edição do Prémio Jovens Talentos.

Este prémio visa reforçar os laços com os antigos alunos da instituição e incentivar a excelência entre os alunos atuais, que se encontram no final do seu percurso educativo na área da música. Esta edição, a exemplo das anteriores, contempla as categorias de Interpretação, Composição e Estudos Musicológicos. As inscrições podem ser realizadas até ao dia 21 de fevereiro e a entrega de materiais a concurso deverá ser feita até ao dia 30 de maio.

Mais informações no site oficial do Prémio Jovens Talentos, em: https://jovenstalentos.conservatorioescoladasartes.com.

Este prémio é uma demonstração de confiança na qualidade artística dos participantes, ao mesmo tempo que os desafia a contribuir para o desenvolvimento da atividade artística, pedagógica e científica da Região. Deste modo, e em conformidade com o Regulamento, a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas irá promover um concerto a ser integrado no “Ciclo Jovens Solistas”, com a Orquestra Clássica da Madeira ou com uma das suas estruturas artísticas, sob a responsabilidade da direção artística da Orquestra.

Para este concerto será selecionado um dos laureados da categoria interpretação, que poderá ainda incluir uma obra da categoria de composição. Sublinhar, ainda, e sob proposta da direção artística da Orquestra Clássica da Madeira, poderá ser selecionado mais do que um laureado e se assim for, será realizado um concerto por laureado integrado no “Ciclo Jovens Solistas”.

Podem inscrever-se antigos alunos do Conservatório, que tenham concluído um dos ciclos de ensino (Curso Básico, Secundário do Ensino Artístico Especializado ou Curso Profissional) e tenham até 33 anos de idade, à data-limite de inscrição. Também são contemplados neste concurso atuais alunos do Conservatório, que estejam a frequentar o último ano do Curso Profissional ou do Ensino Secundário.

Com esta iniciativa, o Conservatório pretende reafirmar o compromisso para com o incentivo do talento e da criatividade entre os jovens músicos, proporcionando-lhes uma plataforma de excelência para demonstrarem as suas competências e contribuírem para o enriquecimento cultural da Região. Os prémios serão atribuídos na cerimónia de comemoração do aniversario do Conservatório, a acontecer no próximo mês de outubro.