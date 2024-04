Bom dia!

Hoje assinala-se o Dia Mundial da Voz, com o objetivo de promover a saúde do aparelho vocal e prevenir doenças da laringe.

Afine a voz, e leia o que reserva a agenda desta terça-feira.

- Às 9h00, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, a abertura da Semana de Orientação Escolar e Profissional, dirigida aos alunos do 9.º ano de escolaridade.

- Das 9h00 às 15h15, no auditório do MUDAS, na Calheta, o painel com o tema ‘Impacto das redes sociais nas crianças e jovens’, organizado pela CPCJ local.

- Na Gare Marítima do Funchal vai decorrer, a partir das 9h30, o Seminário Anual da European Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA).

- Pelas 9h30, no Hotel Meliá Madeira Mare, o início do roadshow ‘Internacionalização Via e-Commerce’, com a presença do secretário regional de Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto.

- No Fórum Machico, a partir das 9h30, o II Fórum de Infância e Juventude

- A cerimónia do hastear da Bandeira Verde-Eco-Escola, na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, está agendada para as 10h00.

- Na Freguesia de São Martinho, na Nazaré, às 10h30, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, visita a obra de construção de 33 fogos de habitação.

- O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, desloca-se às 12h00, à empresa J. Faria & Filhos, na Travessa do Tanque, nº5, para o lançamento de novo produto e a comemoração dos 75 anos da firma.

- Em Machico, às 16h00, no centro de saúde local, é apresentado o serviço de triagem daquela unidade. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença.

- O auditório do Jardim Municipal do Funchal acolhe, às 16h30, o concerto ‘Liberdade na Melodia da Voz’, que celebra o Dia Mundial da Voz. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, assiste ao concerto.