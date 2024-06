No segundo ensaio antes do Europeu de 2024, ainda sem Cristiano Ronaldo, a seleção nacional claudicou e perdeu frente à Croácia, por 2-1. No Estádio Nacional Diogo Jota apontou o insuficiente golo nacional, num desaire desvalorizado por jogadores e pelo treinador Roberto Martinez, que assegura que a moral não será afetada.

Ainda no futebol, Fábio Pereira conta com a maioria dos titulares da temporada transata, para novo ataque do Marítimo à subida ao escalão principal, na época 2024/25.

Em termos de amadoras, a equipa masculina do São Roque está afastada da final do ‘nacional’ da I Divisão, seguindo em frente o Juncal. A outro nível, fica a certeza de que a Madeira está preparada para receber provas internacionais de vela.