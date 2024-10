O PS-Madeira acusa o PSD-Ma de postura ‘bipolar’ em relação à interrupção da ligação aérea direta da TAP entre o Porto Santo e o território continental no inverno.

Em comunicado, o deputado Miguel Brito lembra que “no ano passado, quando o Governo da República era liderado pelo PS, os social-democratas apresentavam votos de protesto na Assembleia Legislativa da Madeira contra a desconsideração do Executivo, ao não garantir que a ligação fosse assegurada”.

Agora, sendo os governos Regional e da República da mesma cor política, os socialistas não compreendem como é que o PSD-Madeira não age da mesma forma e “desconsidera” esta necessidade já antiga e que precisa de uma solução urgente.

De acordo com a mesma fonte, Miguel Brito considera que esta postura revela duas coisas: “por um lado, que o PSD continua a não priorizar os assuntos que são relacionados com a ilha do porto Santo e, por outro, que os social-democratas fazem ‘mea culpa’ e assumem que o modelo de desenvolvimento que tem sido aplicado na ilha do Porto Santo faz com que, no Inverno, a sazonalidade continue a ser um problema crónico e que não é esbatido com estas políticas”.

O deputado socialista recorda que o PS chegou a apresentar propostas que seriam importantes para solucionar este problema e corrigir esta assimetria, nomeadamente a criação de um fundo de captação de rotas aéreas.