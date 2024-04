Foi aprovado, hoje, na habitual reunião de câmara da Ponta do Sol, um apoio de 120 mil euros destinado a três associações desportivas do concelho, nomeadamente a Associação Desportiva Pontassolense, o Clube Ténis de Mesa da Ponta do Sol e a Associação de Desportos e Natureza Ponta do Sol.

As verbas, conforme apontou Célia Pessegueiro, presidente da Câmara da Ponta do Sol, procurarão compensar custos acrescidos, mormente no que respeita ao transporte dos atletas.

“É uma parte fundamental para garantir a participação elevada de jovens (...) garantindo que não há um afastamento de atletas por dificuldade de deslocação aos treinos e nas alturas de competições”, apontou.

A autarca destacou ainda a abertura de cinco vagas para o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, com duração de um ano, nas áreas de biblioteca e eventos e de limpeza urbana e jardinagem. Quem estiver em situação de desemprego pode juntar-se então às equipas da Câmara, devendo consultar o regulamento no site da autarquia.

Obra de águas e saneamento deverá arrancar

Esta quinta-feira foi também aprovado, com abstenção do PSD, o saldo de gerência do ano passado, tendo transitado 2 milhões e 700 mil euros, montante que, segundo explicou a edil, é resultado da dificuldade que a Câmara teve em avançar com algumas obras, uma das quais a empreitada de águas e saneamento – que está orçada em 2 milhões – que deverá acontecer este ano.

“Uma obra de valor elevado que requer o visto do Tribunal de Contas. Nós já recebemos para dois dos lotes....Há aspetos ainda a limar relativamente ao terceiro lote, mas, de qualquer modo, já será possível arrancar com obras em duas zonas distintas no concelho e, portante, este ano já vai haver execução”, referiu, vincando que, apesar de o período de execução ser de um ano, o facto de estarem a começar agora faz com que “já uma parte do valor irá transitar novamente para 2025, daí a baixa execução que é uma das reclamações que o PSD faz, mas que tem uma explicação muito clara”, vinca.