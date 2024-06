Os constantes constrangimentos rodoviários no Pico do Areeiro obrigaram o Governo Regional a recorrer novamente a serviços pagos à PSP. Os agentes vão controlar o trânsito apenas na parte da manhã durante este verão. Ao JM, Rafaela Fernandes critica “indisciplina e incúria” de visitantes.

Horários do Funchal avaliam criação de carreira turística.

Táxis dispostos a efetuar transporte nos últimos quilómetros. Novo estacionamento de 250 viaturas parado à espera de orçamento. O tema é a manchete do seu JM deste domingo.

De cortar a respirar e a servir para aliviar do stress do dia a dia, encontra o Miradouro da Raposeira, na Fajã da Ovelha. A pressão turística tem sido uma loucura no local, como reconhece o presidente da Junta, Gabriel Neto. Mas ainda é calmo o suficiente para, dos 600 metros de altitude, observar um cenário perfeito, com vista para o mar. Este local foi o escolhido para a rubrica ‘Perdidos e Achados’ desta semana.

Em dia de suplemento sobre as redes sociais, trazemos-lhe também o ambiente de festa, euforia nas festas de São Pedro em Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Saiba ainda que a Região paga 2,4 milhões para melhorar eficiência energética de dois edifícios. E que 90% dos finalistas aprovam aulas da Universidade da Madeira.

Da África do Sul, temos boas notícias. O emigrante baleado já não corre perigo de vida.