O arquipélago da Madeira está novamente a ser afetado por poeiras vindas do Norte de África, situação que deverá continuar ao longo da próxima semana, segundo previsão de Victor Prior, diretor da Delegação da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Esta situação de poeiras na atmosfera vai continuar nos próximos dias. A previsão aponta para uma duração de cerca de oito dias. Haverá uma ligeira melhoria amanhã, mas será por pouco tempo. Depois voltará”, adiantou ao JM.

Mais refere que, ao fim da tarde deste domingo, poderá chover, mas “em quantidades residuais”.

Quarta-feira pode chover

De resto, Victor Prior prevê que possa cair alguns aguaceiros na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro, mas em quantidades mínimas. “Para os próximos 8 a 10 dias, além de hoje e quarta-feira, não se prevê nenhuma quantidade de precipitação que se possa dizer abundante”, reforçou.

Quanto à temperatura máxima, a qual tem rondado os 23/25 graus Celsius (ºC), deverá baixar cerca de 2 a 3ºC na próxima semana , passando para os 22/23ºC. “Portanto, não serão dias de frio”, realçou Victor Prior.

Já o vento será em geral fraco, soprando temporariamente de leste.