O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura disse hoje que o processo de instalação das iluminações no Porto Santo deverá ficar concluído “no decorrer desta semana” e, em resposta às críticas do presidente da câmara da ilha da dourada, afirmou que “não há necessidade de extremar qualquer posição”.

Hoje, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, o social-democrata Nuno Batista, pediu “desculpa” aos porto-santenses pela “pobre iluminação” de Natal na ilha e responsabilizou o Governo Regional por esta “desconsideração”.

Mais tarde, Eduardo Jesus reconheceu que “existiram algumas dificuldades relacionadas com o fornecimento das soluções que são preconizadas para as respetivas instalações – é uma altura em que tudo o mundo está no mercado a adquirir –, e, por isso, é natural que algumas dessas soluções esgotem mais rapidamente e outras demorem um pouco mais a chegar”. E essas dificuldades levaram a que a atual solução instalada no Porto Santo “não seja exatamente a definitiva”, reconheceu.

Mas Eduardo Jesus disse também que Nuno Batista estava a par de tudo. “Esta circunstância foi detetada logo que a instalação começou a ser feita, no decorrer da semana que agora termina, e estivemos em contato permanente com a Câmara Municipal do Porto Santo, procurando encontrar soluções que minimizassem” o problema, referiu.

“O instalador conseguir suprir algumas das dificuldades, tendo feito transportar para o Porto Santo, a tempo de instalar ainda no dia de hoje, um conjunto de outros motivos, que fariam com que aquilo que se pretende para a ilha seja mais próxima do nosso desejo”, disse.

Porém, continuou, “choveu imenso hoje no Porto Santo”, o que “dificultou a instalação dessas últimas aplicações e, ao final do dia, as coisas não estavam como todos queríamos e desejamos”.

Mas, prometeu, a situação “ficará resolvida nos próximos dias”.

Eduardo Jesus sublinhou que o presidente da autarquia porto-santense “tem a perfeita noção e conhecimento da evolução total deste processo”, porque o Governo Regional esteve “em contacto permanente” com o vereador que tutela a área.

“Eu próprio respondi ao senhor presidente da Câmara, alertando que havia essa dificuldade e que estávamos empenhados em arranjar soluções”, acrescentou.

Dizendo que dentro de “alguns dias as coisas ficam totalmente resolvidas” no Porto Santo, Eduardo Jesus alegou que o Governo Regional “nunca teve tão empenhado como nestes últimos mandatos em dotar o Porto Santo de outra atratividade”, dando o exemplo do “fortíssimo investimento feito pelo Governo Regional”, que ajudou a quebrar a sazonalidade.

Garantiu ainda que o Porto Santo é tratado “de igual forma” a qualquer outro território regional e, por isso, respondendo às críticas de Nuno Batista, sublinhou que “as coisas vão ficar naturalmente resolvidas” e que “não há qualquer necessidade de extremar qualquer posição”, porque “tudo será devidamente resolvido”.