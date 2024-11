Em ambiente de festa, com música ao vivo e dança, e com várias pessoas ao longo do Almirante Reis, onde está também uma feira de venda de vários produtos, a tenda da pista de gelo destaca-se, chamando as famílias para momentos de diversão, de aventura e de risos.

Está inaugurada mais uma atratividade de Natal do programa do Município do Funchal.

Com o horário até as 24 horas, a pista de gelo vai funcionar, nos dias 23 e 31 de dezembro, até as 4 horas da madrugada, devido à Noite do Mercado e ao Fim do Ano, respetivamente.

A presidente da autarquia destacou o envolvimento de várias entidades para a concretização de um programa abrangente e ao longo da baixa do Funchal, com 11 eventos que integram o programa de Natal do município, que resultou num investimento total de 250 mil euros.

Na pista, os visitantes pagam 4 euros por 20 minutos de diversão, sendo que com o recurso ao urso de apoio para os mais pequenos, o preço sobe para 6 euros.

Algumas crianças e adolescentes, praticantes de patinagem de velocidade, já se divertiam no local antes da inauguração, incentivando quem agora chega a “arriscar”.