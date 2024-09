Voar é privilégio de poucos, que se atrevem a entrar no domínio das aves. O Pico da Cruz, com uma vista soberba, é um dos lugares no Funchal de onde esses humanos ‘alados’ descolam em voos livres.

A caminho de mais um ‘Perdidos e Achados’, fomos até ao Amparo, na freguesia de São Martinho, e rumámos encosta acima até ao Pico da Cruz. Estava uma tarde de sol e de calor, mas já com muitas nuvens.

Pelo caminho, encontrámos apenas dois carros estacionados. Chegados ao destino, bem no alto, demos com um outro automóvel parqueado e com um jovem motociclista a tirar fotografias à motorizada, com o mar a servir-lhe de cenário. E que cenário!

O mar estava ‘azeite’, ou ‘flat’ na gíria dos surfistas, e pelo menos uma dezena de barcos turísticos navegava naquele momento rumo a oeste. Umas nuvens brancas, parecidas com algodão doce, paralelas ao horizonte, enchiam o quadro de graça (a gosto dos portistas...).

Entre o mar e o pico, o resultado da ação humana na paisagem é impactante, sobretudo na zona da Estrada Monumental, onde os prédios crescem que nem cogumelos (uma analogia que até se justifica, porque estamos no tempo deles...).

Aos nossos pés, espreitando um bocadinho mais à beira do precipício, com cuidado para não escorregarmos no areão, não podíamos ficar indiferentes às casas de sonho, com piscina e jardins bem cuidados, que gozam de paz e de vistas folgadas, dando também espaço ao sonho de quem por ali passa.

