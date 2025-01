Bom dia!

Os portadores de deficiência “são logo barrados pelas entidades patronais” no processo de recrutamento. A acusação é de Filipe Rebelo, presidente da Associação Sem Limites, que não tem dúvidas de que “ainda existe discriminação por parte dos empregadores”. Para atenuar esta problemática, entende que a prestação social para a inclusão devia ser equiparada ao ordenado mínimo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para o clima. Mau tempo trouxe sustos e constrangimentos. A depressão Garoe causou vários problemas no dia de ontem. 28 voos foram cancelados e a chuva também dificultou a circulação rodoviária, com foco para dois capotamentos. Onda arrastou estrangeiro para o mar no Caniço quando se encontrava a tirar uma selfie. Prior avisa que o vento forte e a precipitação continuam hoje.

Saiba ainda que Rui Tendeiro vê futuro para os jovens nas Forças Armadas e que homicida de Alice Aguiar, de 10 anos, declara-se culpado. Jovem admitiu assassinato de três crianças. Alice era filha única e a família é natural da Quinta Grande.

Não perca ainda a política. Cafôfo avança com oposição em silêncio; Manuel António acusa partido de eliminar 71 assinaturas e, em Câmara de Lobos, Celso já projeta futuro do concelho. No 595.º aniversário da freguesia, o autarca deixou claro o que o separa do atual presidente do Município. Albuquerque garante que ainda não definiu quem será o candidato às Autárquicas. Leonel Silva reclama alternativa à via rápida.

