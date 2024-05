No ‘Perdidos e Achados’ desta semana partimos rumo ao planalto do Paul da Serra, onde se encontra o imponente Monumento a Nossa Senhora da Serra, muito estimado pela população dos Canhas. O que não estávamos à espera foi do cenário um tanto ou quanto bizarro com que nos deparámos na chegada ao local.

À equipa de reportagem do JM saltava à vista, além das flores e velas habituais de sítios religiosos, um género de ‘altar’ inusitado.

Uma espécie de “oferenda”, que estará alegadamente associada a rituais de bruxaria.