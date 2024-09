Pedro Ramos volta ao ativo e emociona-se no aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O 51.º aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça marcou o regresso ao ativo do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, que esteve impedido de desempenhar as suas funções na sequência de uma indisposição que determinou o seu internamento nesta unidade após ser transferido para a Madeira desde o Porto Santo, por via aérea.

Ainda com o cateter na mão esquerda, o governante usou da palavra durante pouco mais de 16 minutos, tendo chegado a emocionar-se ao recordar o falecido médico Nélio Mendonça e a unidade hospitalar.

“Sempre que comemoramos aniversários, olhamos para trás, refletimos sobre o presente e pensamos no que é que vamos fazer no futuro. Ao olhar para trás, temos que dar um grande agradecimento a quem dá o nome a esta instituição, Dr. Nélio Mendonça, e usando as palavras de sua excelência reverendíssima D. Nuno [Brás], hoje, na homilia, de facto, é uma das tais medalhas que nos foi deixada...”, disse Pedro Ramos, já com a voz embargada o que o levou a fazer uma pausa para se recompor.