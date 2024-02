Pedro Nuno Santos vem à Madeira

O PS vai dedicar a reta final da campanha para as legislativas de 10 de março aos maiores círculos eleitorais, entre o Minho e Setúbal, com o principal comício previsto para o Porto no próximo dia 02 de março. A visita à Madeira está agendada para o dia 27 de fevereiro, terça-feira.

De acordo com o plano da caravana hoje apresentado pelo diretor de campanha, João Torres, os socialistas vão estar no último dia, em 08 de março, primeiro em Lisboa, com uma arruada de manhã em Moscavide, antes da tradicional descida do Chiado ao início da tarde.

E fecham esse último dia de campanha com um comício no distrito de Setúbal (em princípio em Almada) e, depois, com uma confraternização do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, com jovens, à noite, novamente em Lisboa.

Este último dia de campanha é uma das mudanças mais relevantes em relação ao plano seguido pelo ex-líder e atual primeiro-ministro, António Costa, nas legislativas de 2022, que terminou com um comício no Porto, depois da descida do Chiado.

Outra das mudanças para estas eleições é que a caravana socialista vai estar já esta terça-feira no Algarve e em Beja, passando na quarta-feira pelo distrito de Vila Real.

Uma alteração face a anteriores campanhas que João Torres recusou tratar-se de um desinvestimento no Algarve, contrapondo que o PS tem para destacar neste distrito medidas como o fim das portagens na Via do Infante e, do ponto de vista político, “o combate à extrema-direita”. Para os socialistas, Faro é um dos distritos em que “a aposta é mais forte” e se considera essencial travar um eventual crescimento do Chega.

Segundo João Torres, os maiores comícios do PS deverão acontecer no próximo dia 02 março, ao fim da tarde, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e em Lisboa no dia 05, este ainda sem local marcado.

Em vários dos comícios da noite ou fim de tarde, além do discurso de encerramento do líder, Pedro Nuno Santos, e dos candidatos a deputados, a direção do PS vai convidar para falar figuras destacadas socialistas e anteriores líderes do partido, caso do primeiro-ministro, António Costa. Antes das eleições internas para a liderança do PS, em dezembro passado, António Costa sinalizou logo que estaria disponível para participar nas ações de campanha do seu partido para as quais fosse convidado pela equipa de Pedro Nuno Santos.

A primeira ação de maior dimensão do PS acontecerá já este sábado, com um almoço em Guimarães, terminando esse dia com um comício em Viseu. No domingo, Pedro Nuno Santos continuará pelo distrito do Porto, seguindo entre segunda e terça-feira da próxima semana para os Açores e Madeira.

Com esta opção de Pedro Nuno Santos se deslocar às regiões autónomas dos Açores e da Madeira dentro do período oficial de campanha, a direção do PS pretende realçar uma distinção face ao programa já conhecido da AD (Aliança Democrática).

Entre 28 e 02 de março, a caravana do PS terá ações de campanha nos distritos de Leiria, Santarém, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança. Depois, segue para o litoral do país até 08 de março. Os dias serão então dedicados ao Porto (em quatro deles), Lisboa (em três deles), Braga, Viana do Castelo, Aveiro (duas vezes), Coimbra e Setúbal (três vezes).

Ainda em relação ao programa da caravana, a arruada em Santa Catarina, na baixa do Porto, acontecerá no penúltimo dia de campanha, 07 de março, dia que termina com um comício em Aveiro, círculo pelo qual Pedro Nuno Santos é cabeça de lista.

Hoje, na apresentação do plano do PS, João Torres também adiantou que o seu partido vai calcular a pegada ecológica provocada pela ação de campanha, sobretudo com as viagens por todo o território nacional. “O PS compromete-se a compensar esse excesso de dióxido de carbono”, acrescentou o diretor de campanha dos socialistas.