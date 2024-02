Pedro Calado: “Eu só falo na Madeira com os madeirenses”

É a caminho da Madeira que já se encontra Pedro Calado, como noticiou esta manhã o seu JM.

Já no aeroporto, questionado pelo Correio da Manhã, o ex-autarca funchalense recusou avançar qualquer declaração dizendo apenas: “Eu só falo na Madeira com os madeirenses”.

“Quando lá chegar falo”, aditou ainda, de sorriso na cara e acompanhado pela família.

Ainda assim, o antigo governante da edilidade do Funchal afirmou ter ficado contente com a decisão do juiz de instrução, conhecida na passada quarta-feira.

“Estou naturalmente satisfeito, porque regresso de uma forma bem diferente daquela que vim para o continente”, disse.

Sobre o recurso do Ministério Público, Pedro Calado apenas respondeu que “cada um está a fazer o seu trabalho”.

Mais garantiu que irá esclarecer “tudo o que tiver de ser esclarecido”.