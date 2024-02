Pedro Buaró agraciado com Medalha Municipal de Mérito em Câmara de Lobos

Foi aprovada, por unanimidade, na reunião desta semana da Câmara Municipal de Câmara de Lobos a atribuição da Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro, a Pedro Buaró, pela sua qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na modalidade de salto à vara.

Assim sendo, no próximo dia 4 de outubro, data em que o município celebra o seu 189.º aniversário, o atleta câmara-lobense do Sport Lisboa e Benfica será agraciado com esta distinção, que visa premiar o facto de se ter torna o primeiro madeirense a conquistar este feito na modalidade.

Recorde-se que Pedro Buaró tem-se distinguido no plano regional, nacional e internacional, o que aos olhos da edilidade contribui para “o engrandecimento e dignificação do Município de Câmara de Lobos”.

“Este reconhecimento é especialmente relevante numa altura em que se torna urgente encorajar os mais jovens a assumirem atitudes e valores que perdurem no tempo e dignifiquem o concelho”, vincou a autarquia, numa nota enviada à redação.

Ademais, reitera a mesma nota, através deste ato, o município procura também “reforçar o papel fundamental que tem no reconhecimento e encorajamento desses mesmos valores na comunidade”.

“Esta iniciativa vem ao encontro do disposto no Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, que prevê a distinção de pessoas singulares ou coletivas que se notabilizem por méritos pessoais, feitos cívicos ou dedicação à causa pública. A atribuição da Medalha Municipal de Mérito - Grau Ouro a Pedro Buaró é, portanto, um testemunho do reconhecimento do Município de Câmara de Lobos ao atleta madeirense, bem como uma forma de incentivar e promover os valores que contribuem para o desenvolvimento e a coesão da comunidade local”, pode ler-se ainda,

De assinalar ainda que, na mesma reunião, o executivo municipal também louvou Marcos Freitas, atleta de ténis de mesa, natural do Estreito de Câmara de Lobos, que voltará a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris, já agraciado com a Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro, aquando da sua qualificação para os jogos de Beijing 2008.

“Tal como Pedro Buaró, Marcos Freitas é uma fonte de orgulho para o Concelho e Região e um exemplo de dedicação e excelência no desporto”, finda.