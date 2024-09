Cristina Pedra disse esta tarde, na abertura do 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana, que parte da receita da taxa turística que vai ser lançada a partir de 1 de outubro, será aplicada na limpeza urbana e nos jardins municipais.

Justifica lembrando que numa terra que é um destino turístico muito procurado, o Funchal é o município onde ocorrem os principais eventos.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal falou da importância das questões ambientes para o atual executivo, e disse que já foram investidos sete milhões de euros nesta área, na compra de equipamentos, sem esquecer o plano pedagógico que permite sensibilizar a população.

A sessão de abertura foi presidida pelo secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, que iniciou o discurso com um elogio ao Funchal. Falou do papel das autarquias enquanto entidades na primeira linha da limpeza urbana, tendo o Estado como um importante catalisador.

Deixou algumas questões à Associação Limpeza Urbana e desafios para a discussão que vai decorrer no âmbito deste encontro nacional. Prometeu apoiar com medidas, nomeadamente através do Fundo Ambiental.

Atualmente, o Funchal é o único município que faz parte da Associação Limpeza Urbana. O respetivo presidente da direção Luís Almeida Capão fez votos para outros municípios se possam juntar aos atuais 25 municípios do país.

Rafaela Fernandes, secretaria regional de agricultura, pescas e ambiente, que não constava do programa inicial, participou na sessão.