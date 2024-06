Acontece amanhã, na freguesia do Faial, concelho de Santana, o 8.º encontro de carros antigos.

O certame terá lugar no Polidesportivo do Faial, sob a égide da Junta de Freguesia do Faial, e estará de portas abertas entre as 10 horas e as 17 horas de domingo, sendo, no entanto, necessária a inscrição através do 291 572 444 ou por correio eletrónico por via do seguinte endereço: carrosantigosfaial@sapo.pt.

A organização é da Junta de Freguesia do Faial e visa reunir os mais diversos tipos de viaturas, desde motas a carros ligeiros de passageiros, mas também pesados, como os camiões.

Os exemplares, modelos que raramente saem à rua, são das mais variadas idades e marcas, granjeando, naturalmente, interesse por parte dos populares, os quais veem aqui uma oportunidade para recordar outros tempos e, por parte das gerações mais novas, nascidas e criadas a frequentar veículos mais recentes, também há manifesta curiosidade de, não só ver ‘in loco’, como ainda fotografar para memória futura.