PAN pede esclarecimentos à Secretaria da Inclusão e Juventude sobre Lar do Caniço

O PAN Madeira requereu esclarecimentos à Secretaria da Inclusão e Juventude sobre Lar do Caniço- Jardim do Sol, face às denúncias enviadas para o partido relativamente à degradação do edifício e negligência com as pessoas idosas.

“Nós recebemos queixas em privado de pessoas que têm os seus familiares nesta residência para idosos e que estão preocupadas com as várias denúncias públicas face a situações de negligência com as pessoas idosas. Além disso referiram-nos a degradação do edifício, algo que já é do conhecimento público há algum tempo, assim como a negligência nos cuidados de higiene pessoal e de alimentação. Este não é um caso único, já outros lares foram polémicos pelas mesmas razões o que deve ser um sinal de alerta para a forma como olhamos para as pessoas idosas e cuidamos delas”, refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

O partido defende que esta é uma questão que deve ter o olhar sério de todos os partidos políticos, atendendo que “somos um país envelhecido, temos muita população idosa e não podemos desconsiderar nem negligenciar a mesma”. É “fundamental” para o Pessoas-Animais-Natureza que se garantam as condições dignas de vida, a aposta na saúde e no acompanhamento social, que são imprescindíveis nestas faixas etárias.

“Falamos de jovens, mas também é crucial olhar para as pessoas mais idosas e pensar a longo prazo em políticas de envelhecimento ativo. Defendemos a reabilitação das estruturas residências para idosos, a valorização dos profissionais desta área que é de grande desgaste, a aposta em tecnologias de reabilitação, o acompanhamento psicossocial e cuidados na própria casa, para que a resposta do lar seja a última opção. É para isso também importante olhar para a família e promover políticas de conciliação da vida pessoal, profissional e familiar”, sublinha.

“O partido aguarda pela resposta da Secretaria para melhor compreender esta situação em específico, dando voz às preocupações da população e estando disponíveis para soluções construtivas que garantam melhores condições”, informa o PAN, em comunicado.