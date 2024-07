O PAN Madeira solicitou à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a colocação de uma paragem de autocarro na Rua Padre Pita Ferreira, acima da entrada da Rua Dr. Carlos Manuel Henriques Pereira.

“Este pedido deveu-se ao alerta de alguns populares, que avisaram que, com a alteração da rota dos Autocarros da SIGA (Rodoeste) não passarem no interior do Bairro do Espírito Santo e também na Rua Padre Pita Ferreira, junto à segurança social e PSP, no sentido ascendente, ficaram limitados no acesso ao transporte, pois têm que se deslocar a uma maior distância até à paragem de autocarro mais próxima”, refere o PAN em comunicado, acrescentando que “tal situação é desadequada, sendo esta uma zona com um elevado aglomerado populacional e utilizadora de transportes públicos coletivos.”

“Ter uma paragem de autocarro perto do bairro é essencial para a mobilidade dos residentes, facilitando o acesso aos serviços que lá existem e promovendo a inclusão social. Além disso, contribui para a sustentabilidade ambiental, diminuindo a emissão de gases poluentes. Uma boa rede de transporte público coletivo melhora a qualidade de vida e valoriza a área residencial”, refere Vítor Gomes do PAN Madeira.

No âmbito do trabalho que o PAN tem vindo a desenvolver a nível de transportes públicos de passageiros, com a criação do passe-único, o partido realça que tem vindo a defender também a restruturação das carreiras, horários e paragens de autocarro, no sentido de garantir acesso a zonas rurais e mais isoladas.

No dia 23 de novembro de 2023, recorda a mesma nota, o PAN esteve nas zonas altas do Campanário a alertar para a necessidade de haver mais e melhores transportes públicos, defendendo desde então o sistema de transporte por chamada. “Este sistema ajudaria não só à população das zonas altas do Campanário como a outras zonas mais rurais e isoladas pela Região, sendo um problema que afeta várias pessoas, sobretudo mais idosas”, defende o partido.

Esta foi mais uma das propostas defendidas pelo PAN e discutidas com o Governo Regional, nomeadamente com o Secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, no sentido de contemplar estas questões no âmbito da nova concessão de transportes públicos da Madeira.