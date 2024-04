PAN Madeira pede plataforma de verificação de preço por m/2 para combater especulação imobiliária

Face aos problemas que se impõe na habitação na Região, o PAN Madeira apelou, hoje, à criação de uma plataforma pública de verificação do preço por metro/2 para combater a especulação imobiliária, tendo já encetado contactos com diferentes agentes ligados ao setor.

“A especulação imobiliária com preços de terrenos e outros imóveis que de forma alguma acompanham os salários médios dos madeirenses e porto-santenses está a criar uma crise habitacional, sendo este, talvez, o maior desafio que os jovens, mas também a classe média enfrenta.”, começou por referir o partido, que reitera ser “crucial encontrar formas de salvaguardar a fixação dos nossos jovens, profissionais e quadros indispensáveis à Região, com medidas práticas, exequíveis e que colmatem esta questão”.

Uma das medidas que o PAN apresenta no seu Programa Eleitoral é então, a disponibilização desta plataforma “descomplicada, de acesso generalizado e pública para a consulta do preço ao metro quadrado por zona”.

“Isto teria o efeito dissuasor para o escalar dos preços, uma vez que permitiria verificar, por todas as pessoas interessadas, os preços praticados para uma determinada zona, inibindo a inflação pelo acesso à informação”, justifica o partido, que mais afirma ser “inconcebível que os jovens não consigam habitação própria e que haja cada vez mais ações de despejo e famílias desalojadas sem qualquer tipo de resposta”.

Desde a criação de uma classificação nova e específica para regulamentar o tipo de habitação em relação aos PDMs, bonificações fiscais para os proprietários de imóveis fechados que queiram colocar para arrendamento a custos mais acessíveis, a criação de contratos-programa com as construtoras para garantir uma parte dos fogos para habitação a custos acessíveis até à reconversão do imobiliária público para habitação social, o PAN afirma ter em mente várias medidas “corajosas e focadas no nosso bem-estar da população, acreditando que a Região tem de garantir a equidade de acesso à habitação enquanto direito básico fundamental”.