PAN Madeira denuncia utilização de herbicidas junto a levada

O PAN Madeira denuncia a utilização de herbicida junto à Levada da Negra, nas zonas altas de Santo António. Ao partido chegou a denúncia que está a ser utilizado herbicida junto à berma da levada da Negra, levando à contaminação não só dos solos, como também das águas dessa levada que serve de regadio aos terrenos das zonas altas de Santo António.

Na visita ao local, o partido dá conta de um testemunho de um popular que afirmou preocupação com o bem-estar das suas ovelhas que circulam nesses terrenos.

O partido destaca que o uso deste tipo de produto pode causar resistência em plantas, contaminação do solo e da água, e afetar a biodiversidade, prejudicando insetos polinizadores e outras espécies. Além disso, há riscos à saúde humana como intoxicações e doenças.

“O PAN está no terreno, sempre a favor da proteção da natureza e atentos/as às denúncias por parte da população. Numa atitude responsável fazemos questão de estar no terreno e averiguar a situação de modo a podermos intervir e apoiar. A levada da negra necessitava urgentemente de manutenção e que fosse feita uma limpeza, atendendo à circulação de turistas e atletas de trail. Apesar de não ser um percurso recomendado, exige cuidado mas nada justifica que se contorne as leis e é fundamental garantir a salvaguarda das espécies. Estaremos a averiguar a situação mas é nossa responsabilidade deixar este alerta”, refere Vítor Gomes, membro do PAN Madeira.

“Apelamos igualmente às populações das zonas altas de Santo António que tenham uma atenção especial à utilização destas águas, como também na apanha da erva para alimento de animais, pois podem estar contaminadas”, diz ainda o partido, acrescentando que a utilização deste tipo de produtos é ilegal.

Nesse sentido, o PAN irá formalizar queixa junto das entidades competentes, que neste caso é o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.