O PAN Madeira lamentou esta terça-feira o “estado de abandono” em que se encontram as estufas do Lugar de Baixo, no concelho da Ponta do Sol. “Este espaço, outrora um dos maiores símbolos da floricultura madeirense e centro de décadas de investigação, congressos e divulgação, está hoje degradado, com estufas quase no chão e um tanque de água em péssimas condições”, refere nota de imprensa do PAN, o qual acrescenta que esta degradação “coloca em risco não apenas as coleções únicas de flores ali preservadas, mas também a segurança dos trabalhadores que continuam a desempenhar funções no local, apesar da falta de condições básicas.”

Para o PAN, a Madeira está a perder este património inestimável por “pura inércia” da Secretaria Regional de Ambiente, Agricultura e Pescas. “É inadmissível que, num setor tão emblemático para a identidade da nossa Região, os produtores amadores – os verdadeiros pilares da floricultura madeirense – estejam abandonados, sem acesso a locais de formação, informação técnica ou qualquer tipo de apoio para se adaptarem aos desafios do presente”, lê-se.

“A antiga Secretaria de Agricultura tinha um projeto para requalificar o Lugar de Baixo e honrar a floricultura, uma das atividades mais tradicionais e icónicas da Madeira. Contudo, a atual Secretaria tem desvalorizado este setor ao deixar cair por completo aquele que poderia ser um verdadeiro polo de revitalização e inovação para a produção de flores na Região”, afirma Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira.

O PAN Madeira defende uma “requalificação urgente” das estufas do Lugar de Baixo, transformando-as num espaço de apoio técnico, formação e inovação para os floricultores madeirenses, com especial atenção aos pequenos produtores que não têm atualmente condições dignas de produção. Esta requalificação deve ainda promover a preservação das espécies locais e regionais, garantindo que a Madeira mantém o seu estatuto de ‘Ilha das Flores’ perante o mundo.

Além disso, o PAN Madeira apela “a uma maior aposta na floricultura, incluindo apoios financeiros e técnicos aos floricultores, incentivos à produção sustentável e a criação de um programa regional de promoção das flores madeirenses, tanto no mercado interno como externo”. “Só assim será possível preservar este setor, garantindo que ele continua a ser uma das maiores bandeiras culturais e económicas da Madeira”, acrescenta o partido.

A concluir, o PAN Madeira reafirma o seu compromisso com a defesa do património natural, cultural e agrícola da Região e continuará a lutar para que a Madeira honre o seu título de ‘Ilha das Flores’, salvaguardando este legado para as futuras gerações.