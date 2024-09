O PAN Madeira defende a necessidade de criar mais parques de campismo na Região Autónoma da Madeira, sublinhando a importância destes espaços como opções sustentáveis e acessíveis para o turismo e lazer da população local.

“Além de promoverem uma maior proximidade com a natureza, os parques de campismo representam uma alternativa que, quando adequadamente equipada, pode contribuir para a valorização ambiental da nossa região”, defende o partido.

O PAN Madeira entende que os parques de campismo devem ser dotados de condições apropriadas para receber não só os campistas humanos, mas também os seus animais de companhia, razão pela qual o partido propõe que todos os parques tenham a classificação pet-friendly, começando por implementar esta alternativa no único Parque de Campismo existente atualmente, o da Ribeira da Janela.

“Fomos abordados por locais que pretendiam usufruir deste parque de campismo mas não conseguiram por não permitir acolhimento dos animais de companhia. O PAN propõe nesse sentido que haja uma revisão do regulamento de utilização deste espaço, garantindo a hipótese de acolher os animais de companhia”, aponta, através de um comunicado enviado à redação.

O comissário político do PAN Madeira, Válter Ramos, critica ainda o encerramento do Parque de Campismo do Porto Santo, uma decisão que, segundo ele, contraria as necessidades crescentes da região em oferecer infraestruturas a preços acessíveis.

“O encerramento do parque de campismo do Porto Santo é uma decisão que reflete a falta de visão a longo prazo do governo regional. Ao invés de investir e modernizar este espaço, optaram por eliminá-lo, privando tanto os residentes quanto os turistas de uma opção alternativa de lazer ao ar livre e a baixo custo”, denotou.

O PAN Madeira acredita que, com a criação de mais parques de campismo devidamente regulamentados, será possível não só diminuir o campismo irregular praticado, essencialmente por turistas, como também diversificar a oferta turística da Madeira, uma região que se orgulha do seu vasto património natural.