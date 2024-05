O PAN Madeira, através da candidatura “Força da Natureza”, encabeçada por Mónica Freitas, esteve esta manhã em campanha nas zonas altas da Ribeira Brava. Naquilo que tem sido um ótimo contacto com os populares, aproveitou para falar de uma das suas bandeiras: a igualdade de género e a luta contra a discriminação.

“O Partido PAN está comprometido com o real cumprimento dos valores da igualdade, da paridade e onde o género, a orientação sexual e onde outro qualquer fator inerente à condição humana não possa ser um elemento discriminatório no acesso ao trabalho, à saúde ou qualquer outro setor da sociedade. Defender a igualdade de género nunca poderá ser reduzido a um movimento ou a uma luta pelas mulheres. Falar de igualdade de género e contrariamente ao que os partidos populistas teimam em veicular, é lutar pelo garante dos direitos básicos das pessoas, é desenvolver o espírito crítico, a igualdade, a tolerância e perceber, finalmente, que mais do que nunca temos de impedir o retrocesso civilizacional. Este direito que temos e que falta aplicar efetivamente é uma responsabilidade e apenas o PAN tem o sentido crítico e respeito pelas pessoas para liderar essas políticas”, diz nota endereçada às redações.

“Para o Partido e na região, falta ainda cumprir e desenvolver as questões de igualdade de género. Falar deste tópico, apesar de ter sido já mais difícil no passado, é algo que as pessoas ainda têm resistência e décadas de normalização da estigmatização, da superioridade de uns sobre os outros, de credos e políticas raquíticas na defesa destes valores faz com que apenas o PAN esteja efetivamente preparado para dar o devido respeito a cada indivíduo. Estes problemas afetam desde os mais jovens aos mais idosos e o governo tem a obrigação de garantir que nenhum ser humano é ostracizado com base em inseguranças e medos que o mesmo teima em não resolver. Temos de criar bases sólidas para o respeito, para a segurança e a inclusão a sério em todos os setores da sociedade madeirense e porto-santense”, referiu a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

“O PAN defende o aumento do financiamento às associações que trabalham a temática da igualdade de género, garantindo um trabalho de proximidade e sempre acompanhado de campanhas de sensibilização para que a comunidade conheça o real trabalho das mesmas. Comprometemo-nos também com a criação da Provedoria da Igualdade de Género, um órgão independente sob a tutela da Assembleia Legislativa que legitime as questões e providencie um trabalho focado. Finalmente e entre várias outras medidas, defendemos que em cada estabelecimento de ensino exista uma Casa de Banho/Balneário privado e individual em cada andar, sem género, para que nenhum aluno/a inseguro/a tenha que se expor à estigmatização dos colegas em balneários partilhados.

O PAN Madeira está verdadeiramente comprometido com a igualdade de género e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento”, é expressado.