O PAN Madeira alerta, em comunicado, para os riscos da urbanização excessiva. No seguimento de uma notícia (publicada hoje no JM), que dá conta da construção de novos empreendimentos de luxo, nomeadamente, o ‘The Empire’, na zona do Amparo com preços entre 1,5 milhões e dois milhões de euros, o partido manifesta a sua preocupação com o aumento destes empreendimentos, sobretudo em zonas já densamente povoadas e com excesso de construção.

Este edifício é apenas um exemplo dos vários empreendimentos previstos para as freguesias de Santo António e São Martinho, que no ver do partido está longe de responder às necessidades habitacionais dos madeirenses e levanta questões importantes sobre o futuro do planeamento urbano na Região.

“Os madeirenses enfrentam uma crise habitacional sem precedentes, com várias famílias desalojadas e entregues a alojamentos de emergência temporários, enquanto isso, continuamos a assistir à construção de empreendimentos de luxo que não são com certeza para a população local. Entendemos que são empreendimentos privados, contudo, coloca em causa o nosso património paisagístico, uma vez que esta construção será realizada em terreno que era agrícola, com a produção de bananeiras. Além disso, são construções que não são pensadas nem estão acessíveis aos madeirenses”, refere Mónica Freitas, Porta-Voz do PAN Madeira

O PAN Madeira sublinha que estes projetos reforçam a tendência de construção desalmada em zonas já densamente povoadas e contribuem para o agravamento do trânsito, a sobrecarga das infraestruturas e a degradação da qualidade de vida dos residentes. Sendo por isso fundamental, um estudo que sustente a criação de políticas públicas, no âmbito da capacidade das operações urbanísticas e dos seus impactos no território regional, no âmbito da utilização dos transportes, acessibilidades, património cultural e natural, biodiversidade, acessos aos serviços públicos, poluição sonora e ambiental, tratamento de resíduos, capacidade de saneamento e águas residuais e resposta dos Planos de Emergência.

“ Na visão do PAN Madeira é urgente a elaboração sustentada de um planeamento territorial sustentável, sendo que defendemos que a prioridade deve ser a renovação do parque habitacional existente, muitas vezes degradado, e que seja acessível aos madeirenses. É preciso ainda trabalhar na procura da garantia do conforto e privacidade dos residentes, na oferta de espaços verdes, de parques infantis e também para animais de companhia, garantindo condições de habitabilidade e aumento da qualidade de vida”, acrescenta o partido.

O PAN Madeira defende que a solução para a crise habitacional deve ser pensada de forma ética e sustentável, priorizando a bem-estar dos madeirenses e com visão a longo prazo, incentivando a criação de espaços públicos de qualidade conexos às habitações, nomeadamente no que diz respeito aos prédios, pois estes espaços são fundamentais para garantir um crescimento urbano que seja socialmente inclusivo e equilibrado.