PAN defende medidas direcionadas aos estudantes

Considerando a educação e área da juventude “pilares fundamentais de uma sociedade”, o PAN Madeira defende um conjunto de medidas para os estudantes, atendendo às necessidades apresentadas pelos mesmos.

“Para os estudantes da UMA o tema mais importante é o futuro e o emprego, não sendo tanto as questões financeiras associadas aos estudos mas sim, a desmotivação perante o cenário atual do ensino e do mercado de trabalho. Segundo o relatório realizado 74,2% dos inquiridos demonstrou intenção de emigrar após conclusão do ensino superior, sendo esta questão algo que deve preocupar os agentes políticos.”, defende a deputada do PAN Mónica Freitas.

O PAN defende a revisão total dos programas escolares dando ênfase às aprendizagens, às competências sociais e emocionais, à capacidade análise de informação e validade cientifica, aprendizagem intercultural e interdisciplinar. “É fundamental”, para o partido, “o desenvolvimento da capacidade crítica e o desenvolvimento desportivo e artístico dos jovens”.

O Pessoas, Animais e Natureza defende ainda o reforço da articulação e proximidade entre as escolas, institutos superiores e contextos profissionais, garantindo maior ajuste entre os planos formativos, as necessidades de investigação e desenvolvimento e as reais perspetivas e necessidades do mercado de trabalho. Outra medida é a garantia nos Institutos Superiores serem dotados de mais técnicos especializados como psicólogos/as e assistentes sociais, como forma também de educação, sensibilização e combate a problemas como o bullying.

“É essencial não só garantir os apoios necessários para que os jovens prossigam os seus estudos, e aqui não podemos só nos basear nos recursos financeiros mas também logísticos, considerando o alojamento, a oferta formativa, a qualidade do ensino e a componente prática das aprendizagens. Mas é também fulcral fixar estes jovens na Região após os estudos de modo a garantir quadros, a sustentabilidade e desenvolvimento da Região”, sublinha o partido, em comunicado.