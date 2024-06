Prosseguem as negociações com cinco (PSD a liderar os trabalhos) dos sete partidos com assento parlamentar na ALRAM, com vista a chegar a um consenso no que respeita ao Programa de Governo. Depois de, na segunda-feira, a reunião ter sido com todas as forças políticas sentadas à mesa, desta vez, já numa fase superior e acertadas as metodologias de diálogo, os partidos são ouvidos individualmente.

O PAN é o primeiro nesta manhã em que Mónica Freitas já se encontra no interior do salão nobre do Governo Regional e nas declarações, à entrada, reforçou o que já tinha dito dia 24, enfatizando que o PAN é um partido de diálogo e que já 86% das suas propostas se encontravam no programa, pelo que fica subentendia a posição favorável. Mais apelou a que os partidos adotem uma posição responsável.