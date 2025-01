No próximo dia 1 de fevereiro, a Igreja de Santo António será palco de uma palestra especial sobre a vida e obra de Madre Virgínia Brites da Paixão, religiosa conhecida pela sua fama de santidade. A conferência será conduzida pelo historiador madeirense Duarte Mendonça, especialista na trajetória da Madre Virgínia, que faleceu em 1929.

O evento acontece às 20h. Antes da palestra, haverá a exposição do Santíssimo, a recitação do terço e a celebração da missa. Foi nesta igreja que Madre Virgínia recebeu a missão do Sagrado Coração de Jesus para promover a devoção ao Imaculado Coração de Maria, comemorada todo primeiro sábado do mês. A iniciativa é promovida pela Associação “Madre Virgínia em união ao Imaculado Coração de Maria”.