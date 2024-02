Ordem dos Médicos expressa “profundo pesar” pelo falecimento de médico de 36 anos

O Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos expressou, ontem, o seu “profundo pesar” pelo falecimento, no passado dia 13 de fevereiro, do médico Miguel Perneta Santos, de 36 anos.

Mais apresentou as suas “sentidas condolências à família e amigos”.

Recorde-se que o funeral do médico de medicina interna realizou-se hoje, 17 de fevereiro, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Já a missa de sétimo dia será celebrada segunda-feira, dia 19 de fevereiro, pelas 17h30, na Sé Catedral do Funchal.

Miguel Perneta Santos faleceu a cerca de 500 metros de casa, na zona do Caminho do Pilar, depois de ter sido deixado no local por um taxista.