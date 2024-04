Ordem dos Avogados promove ‘Jornadas de Direito do Arrendamento’

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, realizará no próximo dia 12 de abril, na Ponta do Sol, as Jornadas de Direito do Arrendamento, que decorrerão entre as 09h30 e as 17h00, no Centro Cultural John dos Passos.

A iniciativa contará com a intervenção de oradores como Márcia Passos, Teresa Letras e Roberto Castro Mendonça, que abordarão temas como as alterações ao arrendamento perante o programa mais habitação, a vertente fiscal do arrendamento e do alojamento local e da celebração à cessação do contrato de arrendamento, num vertente prática.

Estas jornadas estão destinadas a advogados e a outros agentes interessados e, a inscrições decorrem até o dia 10 de abril, através do e-mail do CRM (crmadeira@crm.oa.pt) ou através do link https://forms.gle/5AcRHTaweUSDC1NE7, devendo, também, indicar um contacto telefónico.

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, agradece a colaboração da Câmara Municipal da Ponta do Sol e da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.