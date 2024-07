O Conselho Regional da Ordem dos Advogados comemora, amanhã, a partir das 16h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o seu 44º aniversário.

Trata-se, como já tinha anunciado Artur Baptista ao JM, da primeira vez que a data é comemorada. “Iremos comemorar, pela primeira vez, o aniversário do dia do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, criado com a publicação do Decreto-Lei nº 237/80 - Diário da república nº 164/1980, Série I de 1980-07-189, celebrando-se, nesta passagem, o 44º aniversário do nosso Conselho, assumindo-se como uma data de referência para a advocacia madeirense e para os Advogados da Região Autónoma da Madeira”, refere a instituição em nota de imprensa.

Serão entregues medalhas referentes aos 35 anos de inscrição na Ordem a 26 advogados da Madeira.

“Contaremos com a presença da Senhora Bastonária e com o presidente do Conselho Superior, presidentes dos Conselhos Regionais e, bem, assim com as diversas entidades regionais (políticas, militares e religiosas)”, lê-se ainda na nota de imprensa.